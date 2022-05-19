UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАТО ведет политику двойных стандартов. Мы ищем другие варианты безопасности, - Ермак

Фото: Андрей Ермак (president.gov)
Автор: Евгений Прокопенко

НАТО на сегодняшний день является единственным институтом, способным оказать надежную поддержку своим членам, но для Украины Альянс лишь "поддерживает иллюзию открытых дверей". Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Chatham House на дискуссии "Поддерживая Украину: делает ли Запад достаточно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Он отметил, что из-за национального эгоизма ряда государств Альянс продолжает политику двойных стандартов, поддерживая "иллюзию открытых дверей для Украины, широко распахивая их другим странам".

"В таких обстоятельствах мы вынуждены искать другие варианты. Искать их вместе с нашими партнерами", - отметил Ермак.

Также руководитель ОП объяснил, почему именно сейчас важно вступить в Евросоюз как можно быстрее.

"Мы не видим альтернативы членству в ЕС. Любые предложения по его заменителям. Которые мы слышали в последнее время, считаем по определению неприемлемыми. Интеграция в ЕС для нас является не только способом модернизации и реформирования государства и увеличения ВВП, но и одним из факторов заверения нашей безопасности", - сказал он.

Ермак сообщил, что Украина не видит России среди гарантов безопасности, поскольку она никогда не придерживается международных договоров. Он пояснил, что общей целью Украины и государств-гарантов должно быть сдерживание России от агрессии в будущем. Он отметил, что Украина настаивает, чтобы будущие гарантии безопасности имели юридический характер и были ратифицированы всеми участниками.

"Прежде всего это означает обеспечение обороноспособности Украины. Мы продемонстрировали всему миру, что способны противостоять врагу, превосходящему по силе. Поэтому в будущем рассчитываем, что гарантии снимут все политические оговорки в ограничениях на поставки Украине вооружений и будут способствовать быстрому восстановлению и поддержанию ее оборонного потенциала" , - отметил руководитель ОП.

Он добавил, что еще одним ключевым фактором системы гарантий безопасности должна оставаться длительная и гибкая санкционная политика.

Напомним, премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти заявил о намерении Приштины вступить в НАТО. Он также надеется на членство в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО