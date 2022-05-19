НАТО веде політику подвійних стандартів. Ми шукаємо інші варіанти безпеки, - Єрмак

Він зазначив, що через національний егоїзм низки держав Альянс продовжує політику подвійних стандартів, підтримуючи "ілюзію відкритих дверей для України, широко розорюючи їх іншим країнам".

"У таких обставинах ми змушені шукати інші варіанти. Шукати їх разом із нашими партнерами", - зазначив Єрмак.

Також керівник ВП пояснив, чому саме зараз важливо вступити до Євросоюзу якнайшвидше.

"Ми не бачимо альтернативи членству в ЄС. Будь-які пропозиції щодо його замінників. Які ми чули останнім часом, вважаємо за визначенням неприйнятними. Інтеграція в ЄС для нас є не лише способом модернізації та реформування держави та збільшення ВВП, а й одним із факторів запевнення нашої безпеки", - сказав він.

Єрмак повідомив, що Україна не бачить Росії серед гарантів безпеки, оскільки вона ніколи не дотримується міжнародних договорів. Він пояснив, що спільною метою України та держав-гарантів має бути стримування Росії від агресії у майбутньому. Він зазначив, що Україна наполягає, щоб майбутні гарантії безпеки мали юридичний характер і були ратифіковані всіма учасниками.

"Передусім це означає забезпечення обороноздатності України. Ми продемонстрували всьому світу, що здатні протистояти ворогові, що переважає за силою. Тому в майбутньому розраховуємо, що гаранті знімуть усі політичні застереження в обмеженнях на постачання Україні озброєнь і сприятимуть швидкому відновленню та підтримці її оборонного потенціалу" , - зауважив керівник ОП.

Він додав, що ще одним ключовим фактором системи гарантій безпеки має залишатися тривала та гнучка санкційна політика.