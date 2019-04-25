ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАТО збільшує внески до трастових фондів для підтримки України

Новини » Політика    25.04.2019 - 01:10
НАТО збільшує внески до трастових фондів для підтримки України
Фото: НАТО (flickr.com/nato)

Кошти підуть на реабілітацію поранених українських військових

Країни-члени НАТО збільшують власні внески до низки Трастових Фондів (ТФ) задля підтримки України. Як інформує РБК-Україна, про це зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає "Урядовий портал".

Зокрема, у середу, 24 квітня, віце-прем'єр зустрілась із керівником проектів Трастових фондів НАТО Фредеріком Пежо. Обговорювались ТФ із роззброєння, захоронення радіоактивних відходів та медичної реабілітації військовослужбовців, поранених в АТО, тощо.

"НАТО й надалі підтримуватиме Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції, збільшуючи фінансові внески до цільових фондів", - наголосив Пежо.

Він додав, що буде продовжено до 2021 року роботу Трастового Фонду з медичної реабілітації військовослужбовців. Також буде виділено кошти на реалізацію низки проектів.

Одним із таких стане передача від Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA), спеціального автобуса для реабілітаційного центру для військовослужбовців на спортивно-навчальній базі Міноборони "Тисовець". Автобус обладнаний для комфортного транспортування поранених бійців. Також буде передане медичне обладнання для військового шпиталю в місті Ірпінь. 

Нагадаємо, 20 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ "Питання європейської та євроатлантичної інтеграції". 

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів бесіду з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським. Він привітав Зеленського з перемогою на виборах і запросив новообраного президента відвідати штаб-квартиру НАТО найближчим часом.

Порошенко підписав указ про європейську та євроатлантичну інтеграцію України Росія зупинила військове і цивільне співробітництво з НАТО
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України НАТОевроинтеграция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся