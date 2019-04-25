НАТО збільшує внески до трастових фондів для підтримки України

Фото: НАТО (flickr.com/nato)

Кошти підуть на реабілітацію поранених українських військових

Країни-члени НАТО збільшують власні внески до низки Трастових Фондів (ТФ) задля підтримки України. Як інформує РБК-Україна, про це зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає "Урядовий портал".

Зокрема, у середу, 24 квітня, віце-прем'єр зустрілась із керівником проектів Трастових фондів НАТО Фредеріком Пежо. Обговорювались ТФ із роззброєння, захоронення радіоактивних відходів та медичної реабілітації військовослужбовців, поранених в АТО, тощо.

"НАТО й надалі підтримуватиме Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції, збільшуючи фінансові внески до цільових фондів", - наголосив Пежо.

Він додав, що буде продовжено до 2021 року роботу Трастового Фонду з медичної реабілітації військовослужбовців. Також буде виділено кошти на реалізацію низки проектів.

Одним із таких стане передача від Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA), спеціального автобуса для реабілітаційного центру для військовослужбовців на спортивно-навчальній базі Міноборони "Тисовець". Автобус обладнаний для комфортного транспортування поранених бійців. Також буде передане медичне обладнання для військового шпиталю в місті Ірпінь.

Нагадаємо, 20 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ "Питання європейської та євроатлантичної інтеграції".

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів бесіду з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським. Він привітав Зеленського з перемогою на виборах і запросив новообраного президента відвідати штаб-квартиру НАТО найближчим часом.