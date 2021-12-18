НАТО может увеличить количество своих военных в Болгарии и Румынии, - Spiegel

Глава объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе, генерал США Тод Уолтерс, предложил увеличить количество военных Альянса в Болгарии и Румынии. Расширение воинского контингента на восточном фланге блока связано с наращиванием Россией войск на границе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Как сообщили источники издания, Тод Уолтерс выдвинул предложение об увеличении контингента НАТО в Болгарии и Румынии во время недавней секретной встречи с министрами обороны стран-членов Альянса. Собеседники отметили, что речь идет о формировании двух воинских контингентов численностью до 1,5 тысячи человек в рамках миссии Enhanced Forward Presence (EFP). Аналогичные уже действуют в Польше и странах Балтии.

Предложение о расширении присутствия НАТО на восточном фланге Альянса сделано в связи наращивания Россией войск на границе с Украиной, отмечает издание.

В НАТО изданию отказались прокомментировать эту информацию. Однако дипломатический источник газеты подтвердил, что вопрос увеличения контингента в Болгарии и Румынии будет обсуждаться на следующей встрече глав Минобороны стран Альянса.