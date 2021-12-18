НАТО може збільшити кількість своїх військових у Болгарії та Румунії, - Spiegel

Глава об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генерал США Тод Уолтерс, запропонував збільшити кількість військових Альянсу в Болгарії та Румунії. Розширення військового контингенту на східному фланзі блоку пов'язане з нарощуванням Росією військ на кордоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Як повідомили джерела видання, Тод Уолтерс висунув пропозицію про збільшення контингенту НАТО в Болгарії і Румунії під час недавньої секретної зустрічі з міністрами оборони країн-членів Альянсу. Співрозмовники зазначили, що йдеться про формування двох військових контингентів чисельністю до 1,5 тисячі осіб у рамках місії Enhanced Forward Presence (EFP). Аналогічні вже діють у Польщі та країнах Балтії.

Пропозиція про розширення присутності НАТО на східному фланзі Альянсу зроблена у зв'язку нарощування Росією військ на кордоні з Україною, зазначає видання.

У НАТО виданню відмовилися прокоментувати цю інформацію. Однак дипломатичне джерело газети підтвердило, що питання збільшення контингенту в Болгарії і Румунії буде обговорюватися на наступній зустрічі глав Міноборони країн Альянсу.