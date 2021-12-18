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НАТО може збільшити кількість своїх військових у Болгарії та Румунії, - Spiegel

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генерал США Тод Уолтерс, запропонував збільшити кількість військових Альянсу в Болгарії та Румунії. Розширення військового контингенту на східному фланзі блоку пов'язане з нарощуванням Росією військ на кордоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як повідомили джерела видання, Тод Уолтерс висунув пропозицію про збільшення контингенту НАТО в Болгарії і Румунії під час недавньої секретної зустрічі з міністрами оборони країн-членів Альянсу. Співрозмовники зазначили, що йдеться про формування двох військових контингентів чисельністю до 1,5 тисячі осіб у рамках місії Enhanced Forward Presence (EFP). Аналогічні вже діють у Польщі та країнах Балтії.

Пропозиція про розширення присутності НАТО на східному фланзі Альянсу зроблена у зв'язку нарощування Росією військ на кордоні з Україною, зазначає видання.

У НАТО виданню відмовилися прокоментувати цю інформацію. Однак дипломатичне джерело газети підтвердило, що питання збільшення контингенту в Болгарії і Румунії буде обговорюватися на наступній зустрічі глав Міноборони країн Альянсу.

Нагадаємо, 16 грудня до Румунії прибули винищувачі ВПС США для посилення НАТО у Чорному морі.

Відзначити, Росія відмовилася дати США і НАТО гарантії про ненапад на Україну.

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НАТОРумуніяБолгария