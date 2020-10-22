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НАТО усиливает свое присутствие на востоке Европы из-за милитаризации Крыма

Автор: РБК-Украина

НАТО усиливает свое присутствие на востоке Европы из-за милитаризации оккупированного Крыма Россией. Альянс пытается сдерживать любую дальнейшую деятельность России.

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Об этом во время брифинга сказала постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон.

Также свое присутствие может расширить и США.

"Незаконная попытка захватить Крым вынудила нас к повышенному присутствию, не на постоянном уровне, а на уровне ротации сил, чтобы сдерживать любую дальнейшую деятельность России, и на будущее - чтобы Крым вернулся в Украину", - подчеркнула Хатчисон.

Она добавила, что российская милитаризация Крыма происходит в непосредственной близости от многих стран НАТО.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что милитаризация оккупированного Крыма Россией сегодня является ключевой угрозой для региона Черного моря. Россия в оккупированном Крыму имеет исключительно военные цели.

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