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НАТО посилює свою присутність на сході Європи через мілітаризацію Криму

Автор: РБК-Україна

НАТО посилює свою присутність на сході Європи через мілітаризацію окупованого Криму Росією. Альянс намагається стримувати будь-яку подальшу діяльність Росії.

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Про це під час брифінгу сказала постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон.

Також свою присутність може розширити й США.

"Незаконна спроба захопити Крим змусила нас до підвищеної присутності, чи не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб стримувати будь-яку подальшу діяльність Росії, і на майбутнє - щоб Крим повернувся в Україну", - підкреслила Хатчінсон.

Вона додала, що російська мілітаризація Криму відбувається в безпосередній близькості від багатьох країн НАТО.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що мілітаризація окупованого Криму Росією сьогодні є ключовою загрозою для регіону Чорного моря. Росія в окупованому Криму має виключно військові цілі.

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