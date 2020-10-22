НАТО посилює свою присутність на сході Європи через мілітаризацію Криму

НАТО посилює свою присутність на сході Європи через мілітаризацію окупованого Криму Росією. Альянс намагається стримувати будь-яку подальшу діяльність Росії.

Про це під час брифінгу сказала постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон.

Також свою присутність може розширити й США.

"Незаконна спроба захопити Крим змусила нас до підвищеної присутності, чи не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб стримувати будь-яку подальшу діяльність Росії, і на майбутнє - щоб Крим повернувся в Україну", - підкреслила Хатчінсон.

Вона додала, що російська мілітаризація Криму відбувається в безпосередній близькості від багатьох країн НАТО.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що мілітаризація окупованого Криму Росією сьогодні є ключовою загрозою для регіону Чорного моря. Росія в окупованому Криму має виключно військові цілі.