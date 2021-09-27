НАТО усилит патрулирование в Косово на фоне напряженности с Сербией

Миротворческая миссия НАТО усиливает контроль в Косово. На фоне обострения напряженности между странами - альянс увеличил количество патрулей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg ,

"KFOR внимательно следят за ситуацией на всей территории Косово и по - прежнему сосредоточены на повседневном выполнении своего мандата", - отмечает пресс-служба миссии.

Из-за напряженности между Белградом и Приштиной, НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Силы Альянса и в дальнейшем сохраняют мандат по обеспечению безопасности на территории Косово.