RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НАТО посилить патрулювання в Косово на тлі напруженості з Сербією

Автор: Сергій Пишкін

Миротворча місія НАТО посилює контроль в Косово. На тлі загострення напруженості між країнами - альянс збільшив кількість патрулів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg,

"KFOR уважно стежать за ситуацією на всій території Косово і як і раніше зосереджені на повсякденному виконанні свого мандата", - відзначає пресслужба місії.

Через напруженість між Белградом та Приштиною, НАТО закликає до негайної деескалації на півночі Косово. Сили альянсу й надалі зберігають мандат щодо забезпечення безпеки на території Косово.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСербияКосово