Не тільки НАТО. Україна готова до альянсів з іншими країнами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність країни до альянсу з іншими країнами, а не тільки з НАТО. Глава держави зазначив, що робота в цьому напрямку ведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського .

"Якщо ми говоримо про питання НАТО... Інших спілок з безпеки ми не чуємо", - сказав Зеленський.

За його словами, якщо інші країни готові запропонувати безпечний, оборонний або інший союз для надання потужної допомоги в складний момент, то Україна готова до таких договорів.

"Ми вже працюємо над такими речами", - додав Зеленський.