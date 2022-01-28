ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не тільки НАТО. Україна готова до альянсів з іншими країнами, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 28 січня 2022 17:59
Не тільки НАТО. Україна готова до альянсів з іншими країнами, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність країни до альянсу з іншими країнами, а не тільки з НАТО. Глава держави зазначив, що робота в цьому напрямку ведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

"Якщо ми говоримо про питання НАТО... Інших спілок з безпеки ми не чуємо", - сказав Зеленський.

За його словами, якщо інші країни готові запропонувати безпечний, оборонний або інший союз для надання потужної допомоги в складний момент, то Україна готова до таких договорів.

"Ми вже працюємо над такими речами", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання про швидкий вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному.

Зазначимо, на цю заяву Бербок МЗС України відповів, що не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України до НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО
NEWS
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники