НАТО про удари США та Британії по хуситах: мали оборонний характер

Удари американських і британських військових по підтримуваних Іраном хуситах у Ємені були оборонними і спрямовані на збереження свободи судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Хусити підтримуються, забезпечуються і оснащуються Іраном. Тому на Тегерані лежить особлива відповідальність за приборкання своїх прихильників", - заявив представник НАТО.

Він зазначив, що Північноатлантичний альянс не брав участі в ударах, але США і Велика Британія є членами НАТО, а два інших члени НАТО - Нідерланди і Канада - надали підтримку.

Удари США та союзників по позиціях хуситів у Ємені

З листопада минулого року в Червоному морі єменські хусити почали атакувати торгові судна, які, за їхніми появами, нібито мали зв'язки з Ізраїлем.

Цього тижня єменські бойовики здійснили найбільшу атаку, при цьому військовим Сполучених Штатів та Британії вдалося відбити її.

У ніч на 12 січня у відповідь на постійні атаки бойовиків Британія та США завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі – читайте у нашому матеріалі.

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