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НАТО требует у Ирана вернуть захваченные танкеры

Новости » Общество    21.07.2019 - 07:44
НАТО требует у Ирана вернуть захваченные танкеры
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Альянс поддерживает дипломатический способ решения вопроса

Североатлантический альянс призвал Иран вернуть захваченные в Ормузском проливе два танкера, один из которых принадлежит Великобритании. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление НАТО.

Как в нем указано, Альянс осуждает захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе, назвав этот случай "явным вызово международной свободе судоходства".

"Мы призываем Иран немедленно освободить корабли и их экипаж. Великобритания ясно дала понять, что их приоритетом является урегулирование ситуации путем диалога и дипломатии. НАТО поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию этой ситуации", - указано взаявлении.

Также говорится, что все союзники Альянса обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана.

Напомним, британские министры разрабатывают план по введению санкций против иранского режима после захвата танкера. Ожидается, что в воскресенье министр иностранных дел Джереми Хант сделает заявление о пакете дипломатических и экономических мер, включая возможное замораживание активов, в ответ на захват Stena Impero.

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