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Британия разрабатывает санкции против Ирана после захвата танкера

Новости » Экономика    21.07.2019 - 05:38
Британия разрабатывает санкции против Ирана после захвата танкера
Фото: танкер Stena Impero (twitter.com/Share_Talk)

Британия также намерена призвать ООН и ЕС возобновить свои санкции в отношении Ирана

Британские министры разрабатывают планы по введению санкций против иранского режима после того, как его силы захватили танкер под флагом Великобритании в Персидском заливе. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Ожидается, что в воскресенье министр иностранных дел Джереми Хант сделает заявление о пакете дипломатических и экономических мер, включая возможное замораживание активов, в ответ на захват Stena Impero.

Великобритания также может настаивать на том, чтобы санкции Европейского союза и Организации Объединенных Наций были вновь применены к иранскому режиму после того, как они были отменены в 2016 году в рамках сделки по ядерной программе Ирана. 

Напомним, гендиректор Организации портов и мореходства иранской провинции Хормозган Аллахморад Афифипур рассказал о причинах задержания Тегераном нефтяного танкера британской компании Stena Bulk в Ормузском проливе.

По словам Афифипура, британский танкер Stena Impero был задержан после инцидента с иранским рыболовным судном. Танкер якобы не ответил на сигнал бедствия, который был подан рыболовным судном. Танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас и все 23 члена экипажа останутся на судне до завершения следствия.

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