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НАТО и ЕС создают группу для защиты инфраструктуры в ответ на подрыв "Северного потока"

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Украина, Среда 11 января 2023 14:21
НАТО и ЕС создают группу для защиты инфраструктуры в ответ на подрыв "Северного потока" Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

НАТО и ЕС создают целевую группу для усиления защиты критически важной инфраструктуры в ответ на прошлогоднюю атаку на газопроводы "Северный поток" и милитаризацию Россией энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что подрыв трубопроводов из России в Германию в Балтийском море в сентябре прошлого года показал необходимость "противостоять этому новому типу угроз".

"Это целевая группа, в которой наши эксперты из НАТО и Европейского Союза будут работать рука об руку, чтобы выявить ключевые угрозы нашей критически важной инфраструктуре, изучить стратегические уязвимости, которые у нас есть", - сказала она в Брюсселе, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Фон дер Ляйен сказала, что целевая группа первоначально выдвинет предложения по транспортной, энергетической, цифровой и космической инфраструктуре.

Западные официальные лица говорят, что нападения на "Северный поток" и внезапное прекращение поставок газа из России с начала войны Москвы в Украине показали, насколько многие члены ЕС и НАТО зависят от ключевой инфраструктуры и российских энергоресурсов.

Столтенберг сказал, что целевая группа станет частью расширения сотрудничества между НАТО и ЕС.

"Устойчивость и защита критически важной инфраструктуры являются ключевой частью наших совместных усилий, как мы видели как в случае использования энергии президентом Путиным в качестве оружия, так и… в подрыве трубопроводов "Северный поток", - сказал он.

По его словам, необходимо вместе подумать, "как сделать нашу критически важную инфраструктуру, технологии и цепочки поставок более устойчивыми к потенциальным угрозам, и принять меры для снижения потенциальных уязвимостей".

Напомним, немецкие следователи уверены, что "Северный поток" в сентябре 2022 года подорвали россияне

Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

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Северный поток Евросоюз НАТО
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