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НАТО створює координаційне бюро для захисту газопроводів

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Брюссель, Вівторок 14 лютого 2023 07:45
НАТО створює координаційне бюро для захисту газопроводів Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

НАТО створює координаційний осередок для покращення захисту критичної інфраструктури після передбачуваних актів саботажу на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Мета координаційного бюро - скласти карту можливих уразливостей та зміцнити співпрацю з представниками промисловості, наголосив Столтенберг.

Це сприятиме протидії загрозам щодо критичної інфраструктури - наприклад, трубопроводів та підводних кабелів.

Останнім часом союзники НАТО посилили охорону особливо важливих об'єктів та обмін розвідувальною інформацією.

Нагадаємо, 27 вересня 2022 року стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" у вересні 2022 року підірвали росіяни.

НАТО та ЄС створюють цільову групу для посилення захисту критично важливої інфраструктури у відповідь на торішню атаку на газопроводи "Північний потік" та мілітаризацію Росією енергетики.

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НАТО Північний потік-2
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