НАТО пообіцяло допомогу Україні на 40 млрд євро наступного року

НАТО прийняв рішення про заснування структури з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU), яка діятиме в країнах Альянсу. Також Альянс надасть мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію Вашингтонського саміту, розмішену на сайті НАТО.
NSATU координуватиме надання військового обладнання та навчання для України членами Альянсу та партнерами. Її мета – поставити безпекову допомогу Україні на міцну основу, забезпечуючи посилену, передбачувану та узгоджену підтримку.
NSATU, яка діятиме в країнах Альянсу, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН. NSATU не буде робити НАТО стороною конфлікту. Вона підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, забезпечуючи її подальшу інтеграцію з НАТО.
Саміт НАТО оголосив про зобов’язання довгострокової допомоги для України в створенні сили, здатної перемогти російську агресію. Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки.
Зобов’язання поширюється на витрати, пов’язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання, зокрема:
Розширено створення Спільного центру аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC), важливого стовпа практичної співпраці, для визначення та застосування уроків війни Росії проти України та підвищення оперативної сумісності України з НАТО.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що союзники по НАТО нададуть Україні п’ять додаткових систем Patriot, систему SAMP-T, а також десятки тактичних систем протиповітряної оборони.
Докладніше про перші підсумки саміту НАТО для України - у матеріалі РБК-Україна.
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