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НАТО пообіцяло допомогу Україні на 40 млрд євро наступного року

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

НАТО прийняв рішення про заснування структури з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU), яка діятиме в країнах Альянсу. Також Альянс надасть мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію Вашингтонського саміту, розмішену на сайті НАТО.

NSATU

NSATU координуватиме надання військового обладнання та навчання для України членами Альянсу та партнерами. Її мета – поставити безпекову допомогу Україні на міцну основу, забезпечуючи посилену, передбачувану та узгоджену підтримку.

NSATU, яка діятиме в країнах Альянсу, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН. NSATU не буде робити НАТО стороною конфлікту. Вона підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, забезпечуючи її подальшу інтеграцію з НАТО.

 Фінансування на 40 млрд євро

Саміт НАТО оголосив про зобов’язання довгострокової допомоги для України в створенні сили, здатної перемогти російську агресію. Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки.

Зобов’язання поширюється на витрати, пов’язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання, зокрема:

  • закупівля військової техніки для України;
  • матеріальна допомога Україні;
  • витрати, пов’язані з обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки для України;
  • витрати на військову підготовку для України;
  • оперативні витрати, пов'язані з наданням військової підтримки Україні;
  • інвестиції та підтримка оборонної інфраструктури та ОПК України;
  • усі внески до трастових фондів НАТО для України, включно з нелетальною допомогою.

Спільний центр аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC)

Розширено створення Спільного центру аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC), важливого стовпа практичної співпраці, для визначення та застосування уроків війни Росії проти України та підвищення оперативної сумісності України з НАТО.

 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що союзники по НАТО нададуть Україні п’ять додаткових систем Patriot, систему SAMP-T, а також десятки тактичних систем протиповітряної оборони.

Докладніше про перші підсумки саміту НАТО для України - у матеріалі РБК-Україна.

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НАТОВійна Росії проти України