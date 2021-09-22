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В НАТО есть страны, которые не хотят вступления Украины в блок, - МИД

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина продолжает реформы для вступления в НАТО и генсек организации Йенс Столтенберг положительно их оценивает. Однако в Альянсе есть страны, которые выступают против членства Украины в блоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Мы продолжим делать необходимые реформы. Генсек НАТО положительно оценил сегодня реформы. Но есть страны в НАТО, которые не заинтересованы в реформах, а прикрываются ими, чтобы сдерживать интеграцию Украины", - сказал он.

Министр добавил, что Украина не боится откровенно говорить о случаях, где интересы страны не учитываются и есть манипуляции.

"Мы откровенно говорим о таких странах в НАТО и работаем с ними", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, сегодня, 22 сентября, на полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился со Столтенбергом. В ходе беседы затрагивался вопрос членства в НАТО.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что без Украины НАТО будет слабее.

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НАТОУкраинаДмитрий Кулеба