У НАТО є країни, які не хочуть вступу України до блоку, - МЗС

Україна продовжує реформи для вступу в НАТО і генсек організації Єнс Столтенберг позитивно їх оцінює. Однак в альянсі є країни, які виступають проти членства України в блоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби.
"Ми продовжимо робити необхідні реформи. Генсек НАТО позитивно оцінив сьогодні реформи. Але є країни в НАТО, які не зацікавлені в реформах, а прикриваються ними, щоб стримувати інтеграцію України", - сказав він.
Міністр додав, що Україна не боїться відверто говорити про випадки, де інтереси країни не враховуються і є маніпуляції.
"Ми відверто говоримо про такі країни в НАТО і працюємо з ними", - підкреслив Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, на полях Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Столтенбергом. В ході бесіди порушувалося питання членства в НАТО.
Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що без України НАТО буде слабкий.