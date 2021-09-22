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Необходима четкая перспектива членства Украины: Зеленский встретился с генсеком НАТО

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Нью-Йорк, Среда 22 сентября 2021 18:43
Необходима четкая перспектива членства Украины: Зеленский встретился с генсеком НАТО Фото: президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе встречи был поднят вопрос членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в Twitter.

Зеленский поблагодарил Столтенберга за то, что он поддерживает Украину, и то, что представитель НАТО присутствовал на саммите Крымской платформы в Киеве.

"Для стран, стремящихся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменен", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что без Украины НАТО будет слабее.

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Владимир Зеленский НАТО Йенс Столтенберг
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