В НАТО есть страны, которые не хотят вступления Украины в блок, - МИД
Украина продолжает реформы для вступления в НАТО и генсек организации Йенс Столтенберг положительно их оценивает. Однако в Альянсе есть страны, которые выступают против членства Украины в блоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы.
"Мы продолжим делать необходимые реформы. Генсек НАТО положительно оценил сегодня реформы. Но есть страны в НАТО, которые не заинтересованы в реформах, а прикрываются ими, чтобы сдерживать интеграцию Украины", - сказал он.
Министр добавил, что Украина не боится откровенно говорить о случаях, где интересы страны не учитываются и есть манипуляции.
"Мы откровенно говорим о таких странах в НАТО и работаем с ними", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, сегодня, 22 сентября, на полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился со Столтенбергом. В ходе беседы затрагивался вопрос членства в НАТО.
Отметим, ранее Зеленский заявил, что без Украины НАТО будет слабее.