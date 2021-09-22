В НАТО есть страны, которые не хотят вступления Украины в блок, - МИД

Украина продолжает реформы для вступления в НАТО и генсек организации Йенс Столтенберг положительно их оценивает. Однако в Альянсе есть страны, которые выступают против членства Украины в блоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы .

"Мы продолжим делать необходимые реформы. Генсек НАТО положительно оценил сегодня реформы. Но есть страны в НАТО, которые не заинтересованы в реформах, а прикрываются ими, чтобы сдерживать интеграцию Украины", - сказал он.

Министр добавил, что Украина не боится откровенно говорить о случаях, где интересы страны не учитываются и есть манипуляции.

"Мы откровенно говорим о таких странах в НАТО и работаем с ними", - подчеркнул Кулеба.