У НАТО є країни, які не хочуть вступу України до блоку, - МЗС

Україна продовжує реформи для вступу в НАТО і генсек організації Єнс Столтенберг позитивно їх оцінює. Однак в альянсі є країни, які виступають проти членства України в блоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби .

"Ми продовжимо робити необхідні реформи. Генсек НАТО позитивно оцінив сьогодні реформи. Але є країни в НАТО, які не зацікавлені в реформах, а прикриваються ними, щоб стримувати інтеграцію України", - сказав він.

Міністр додав, що Україна не боїться відверто говорити про випадки, де інтереси країни не враховуються і є маніпуляції.

"Ми відверто говоримо про такі країни в НАТО і працюємо з ними", - підкреслив Кулеба.