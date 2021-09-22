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У НАТО є країни, які не хочуть вступу України до блоку, - МЗС

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Вашингтон, Середа 22 вересня 2021 19:59
У НАТО є країни, які не хочуть вступу України до блоку, - МЗС Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна продовжує реформи для вступу в НАТО і генсек організації Єнс Столтенберг позитивно їх оцінює. Однак в альянсі є країни, які виступають проти членства України в блоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби.

"Ми продовжимо робити необхідні реформи. Генсек НАТО позитивно оцінив сьогодні реформи. Але є країни в НАТО, які не зацікавлені в реформах, а прикриваються ними, щоб стримувати інтеграцію України", - сказав він.

Міністр додав, що Україна не боїться відверто говорити про випадки, де інтереси країни не враховуються і є маніпуляції.

"Ми відверто говоримо про такі країни в НАТО і працюємо з ними", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, на полях Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Столтенбергом. В ході бесіди порушувалося питання членства в НАТО.

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що без України НАТО буде слабкий.

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НАТО Україна Дмитро Кулеба
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