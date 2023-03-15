ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НАТО стане на захист Балтійських країн, - Штайнмаєр

Новость на русском →
Естонія, Середа 15 березня 2023 16:29
НАТО стане на захист Балтійських країн, - Штайнмаєр Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

НАТО готове захищати своїх союзників на північному сході Європи від агресії з боку Росії.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Як повідомляється, Штайнмаєр знаходиться із дводенним візитом в Естонії, де уже відвідав авіабазу Емарі та зустрівся з німецькими і британськими солдатами, які беруть участь у місії НАТО Baltic Air Policing.

Під час візиту на авіабазу НАТО Штайнмаєр заявив: "Меседж, який ми посилаємо сьогодні звідти є абсолютно чітким: НАТО готова захищати кожен сантиметр території Альянсу". Він запевнив, що весь Північноатлантичний блок стоїть на захисті держав Балтії.

Зазначимо, Балтійські країни увійшли до НАТО у 2004 році, тоді до організації приєдналися також Болгарія, Румунія, Словаччина та Словенія. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Балтії спільно підтримали прийом України до НАТО.

Нагадаємо, нещодавно поблизу Естонії винищувачі НАТО перехопили російський літак, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав НАТО ухвалити рішення про постійну присутність військ у країнах Балтії для їх захисту.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Штайнмаєр Балтия
NEWS
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
DAILY
Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії