НАТО стане на захист Балтійських країн, - Штайнмаєр

НАТО готове захищати своїх союзників на північному сході Європи від агресії з боку Росії.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Як повідомляється, Штайнмаєр знаходиться із дводенним візитом в Естонії, де уже відвідав авіабазу Емарі та зустрівся з німецькими і британськими солдатами, які беруть участь у місії НАТО Baltic Air Policing.

Під час візиту на авіабазу НАТО Штайнмаєр заявив: "Меседж, який ми посилаємо сьогодні звідти є абсолютно чітким: НАТО готова захищати кожен сантиметр території Альянсу". Він запевнив, що весь Північноатлантичний блок стоїть на захисті держав Балтії.

Зазначимо, Балтійські країни увійшли до НАТО у 2004 році, тоді до організації приєдналися також Болгарія, Румунія, Словаччина та Словенія. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Балтії спільно підтримали прийом України до НАТО.