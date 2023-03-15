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НАТО станет на защиту Балтийских стран, - Штайнмайер

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Эстония, Среда 15 марта 2023 16:29
НАТО станет на защиту Балтийских стран, - Штайнмайер Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

НАТО готово защищать своих союзников на северо-востоке Европы от агрессии со стороны России.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Как сообщается, Штайнмайер находится с двухдневным визитом в Эстонии, где уже посетил авиабазу Эмари и встретился с немецкими и британскими солдатами, участвующими в миссии НАТО Baltic Air Policing.

Во время визита на авиабазу НАТО Штайнмайер заявил: "Месседж, который мы посылаем сегодня, является абсолютно четким: НАТО готово защищать каждый сантиметр территории Альянса". Он заверил, что Североатлантический блок стоит на защите государств Балтии.

Отметим, Балтийские страны вступили в НАТО в 2004 году, в то время когда к организации присоединились Болгария, Румыния, Словакия и Словения. В ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Балтии совместно поддержали прием Украины в НАТО.

Напомним, недавно вблизи Эстонии истребители НАТО перехватили российский самолет, а министр обороны Германии Борис Писториус призвал НАТО принять решение о постоянном присутствии войск в странах Балтии для их защиты.

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