НАТО станет на защиту Балтийских стран, - Штайнмайер

НАТО готово защищать своих союзников на северо-востоке Европы от агрессии со стороны России.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Как сообщается, Штайнмайер находится с двухдневным визитом в Эстонии, где уже посетил авиабазу Эмари и встретился с немецкими и британскими солдатами, участвующими в миссии НАТО Baltic Air Policing.

Во время визита на авиабазу НАТО Штайнмайер заявил: "Месседж, который мы посылаем сегодня, является абсолютно четким: НАТО готово защищать каждый сантиметр территории Альянса". Он заверил, что Североатлантический блок стоит на защите государств Балтии.

Отметим, Балтийские страны вступили в НАТО в 2004 году, в то время когда к организации присоединились Болгария, Румыния, Словакия и Словения. В ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Балтии совместно поддержали прием Украины в НАТО.