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НАТО необхідно розгорнути постійний контингент в країнах Балтії, - МО Німеччини

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Середа 08 березня 2023 07:51
НАТО необхідно розгорнути постійний контингент в країнах Балтії, - МО Німеччини Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав НАТО ухвалити рішення про постійну присутність військ для захисту країн Балтії.

Про це він заявив на спільній пресконференції зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами міністра, це питання стосується всього Альянсу, а не лише Німеччини. Він також зазначив, що верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі й Альянс загалом розглядають можливість створення гнучких підрозділів для захисту всього східного флангу.

Анушаускас зі свого боку підтримав ідею постійної присутності німецької бригади в Литві, оскільки лінія оборони НАТО починається саме в цій країні. Він додав, що Литва готує необхідну інфраструктуру для розміщення німецьких військових.

Пісторіус також повідомив, що Німеччина планує розгортання "величезного апарату" з 5 тисяч військових, а також цивільних службовців і членів їхніх сімей. За його словами, увага до східного флангу зараз важливіша, "ніж будь-коли після закінчення холодної війни".

Раніше Анушаускас заявляв, що НАТО має бути готовим до того, що Росія зробить спробу вторгнення до країн Балтії.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що Білорусь направила чотири колони з військовою технікою до кордону з Литвою.

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