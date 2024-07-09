У НАТО спостерігають нестачу військ та боєприпасів у РФ для великого наступу, - Reuters

У Росії не вистачає військових і боєприпасів для того, щоб почати великий наступ в Україні, вважають у НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як розповів на брифінгу неназваний високопосадовець НАТО, Росії для масштабного наступу потрібно буде забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн понад тих, які вже є.
"Те, що ми бачимо сьогодні, - це, як і раніше, дуже високі російські втрати. Росія намагається відвоювати територію. Ми бачимо, що оборона України значно покращилася", - додав він.
За словами чиновника НАТО, Росія зможе підтримувати свою військову економіку ще три-чотири роки.
Також він додав, що пройде "ще деякий час" перед тим, як Україна збере боєприпаси та особовий склад, які потрібні для проведення масштабних наступальних операцій.
"Ми бачимо, що вони удосконалюються з кожним днем", - додав він.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Росія не має можливостей і сил для великого прориву на фронті в Україні.
Також він уточнив, що росіяни, найімовірніше, продовжать завдавати ударів по Україні за допомогою своїх ракет та дронів.
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