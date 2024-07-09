В НАТО наблюдают нехватку войск и боеприпасов у РФ для большого наступления, - Reuters

Как рассказал на брифинге неназванный высокопоставленный представитель НАТО, России для масштабного наступления нужно будет обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран сверх тех, которые уже есть.

"То, что мы видим сегодня, - это по-прежнему очень высокие российские потери. Россия пытается отвоевать территорию. Мы видим, что оборона Украины значительно улучшилась", - добавил он.

По словам чиновника НАТО, Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще три-четыре года.

Также он добавил, что пройдет "еще некоторое время" перед тем, как Украина соберет боеприпасы и личный состав, которые нужны для проведения масштабных наступательных операций.

"Мы видим, что они совершенствуются с каждым днем", - добавил он.