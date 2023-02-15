UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НАТО сподівається сформувати для України кілька танкових бригад, - Дуда

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Країни НАТО планують передати Україні достатню кількість танків, аби сформувати кілька танкових бригад ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Дуда нагадав про те, що країни Заходу, у тому числі Британія, Канада, Польщі вже поставляють танки в рамках союзницьких дій.

"Ми хочемо, щоб зібралася як мінімум танкова бригада для України. Сподіваємося, що нам вдасться сформувати кілька бригад", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польщі, Норвегії, Канаді та Іспанії вдалося завершити батальйон танків Leopard 2A4 для наших військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОПольщаВійна в Україні