НАТО сподівається сформувати для України кілька танкових бригад, - Дуда

Країни НАТО планують передати Україні достатню кількість танків, аби сформувати кілька танкових бригад ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Дуда нагадав про те, що країни Заходу, у тому числі Британія, Канада, Польщі вже поставляють танки в рамках союзницьких дій.
"Ми хочемо, щоб зібралася як мінімум танкова бригада для України. Сподіваємося, що нам вдасться сформувати кілька бригад", - додав він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польщі, Норвегії, Канаді та Іспанії вдалося завершити батальйон танків Leopard 2A4 для наших військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.