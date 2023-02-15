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НАТО надеется сформировать для Украины несколько танковых бригад, - Дуда

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Страны НАТО планируют передать Украине достаточное количество танков, чтобы сформировать несколько танковых бригад ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Польши Анджея Дуды во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Дуда напомнил о том, что страны Запада, включая Британию, Канаду, Польшу уже поставляют танки в рамках союзнических действий.

"Мы хотим, чтобы собралась как минимум танковая бригада для Украины. Надеемся, что нам удастся сформировать несколько бригад", - добавил он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польше, Норвегии, Канаде и Испании удалось завершить батальон танков Leopard 2A4 для наших военных.

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