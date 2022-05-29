Эрдоган оценил переговоры с Финляндией и Швецией по НАТО. Есть ли прогресс

Власти Финляндии и Швеции не выполнили главные требования Турции для вступления в Североатлантический альянс.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с дипломатами Швеции и Финляндии.

"К сожалению, встречи нашей делегации с (дипломатами - ред.) Финляндии и Швеции не прошли на должном уровне. У них есть ожидания, но они не предприняли необходимых шагов в отношении Турции", - заявил Эрдоган. При этом он отметил, что власти Финляндии и Швеции все еще разрешают "курдским террористам" свободно находится в их странах. При этом курдам обеспечена защита в виде охраны полиции.