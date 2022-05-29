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Эрдоган оценил переговоры с Финляндией и Швецией по НАТО. Есть ли прогресс

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Воскресенье 29 мая 2022 17:01
Эрдоган оценил переговоры с Финляндией и Швецией по НАТО. Есть ли прогресс Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Финляндии и Швеции не выполнили главные требования Турции для вступления в Североатлантический альянс.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с дипломатами Швеции и Финляндии.

"К сожалению, встречи нашей делегации с (дипломатами - ред.) Финляндии и Швеции не прошли на должном уровне. У них есть ожидания, но они не предприняли необходимых шагов в отношении Турции", - заявил Эрдоган.

При этом он отметил, что власти Финляндии и Швеции все еще разрешают "курдским террористам" свободно находится в их странах. При этом курдам обеспечена защита в виде охраны полиции.

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что Турция выступает против членства Швеции в большей степени, и Финляндии - в меньшей, из-за их позиции по участникам и сторонникам "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которых Турция рассматривает как террористов.

Также мы писали, что власти Турции опубликовали официальные требования, без соблюдения которых они будут блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

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НАТО Швеция Турция Финляндия Реджеп Тайип Эрдоган
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