UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НАТО созывает внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Североатлантический Альянс сегодня созывает внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина. По его итогам выступит генсек блока Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

По ее словам, сегодня состоится внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина. По его итогам, около 17:00 по центрально-европейскому времени (около 18:00 по Киеву), выступит генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед России ратифицировали "договоры о дружбе" с ними.

Отметим, США назвали признание Россией "ЛДНР" неспровоцированной атакой на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОУкраинаЙенс Столтенберг