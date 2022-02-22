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НАТО скликає позачергове засідання комісії НАТО-Україна

Автор: Дмитрий Кузнецов

Північноатлантичний Альянс сьогодні скликає позачергове засідання комісії НАТО-Україна. За його підсумками виступить генсек блоку Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт прессекретаря НАТО Оани Лунгеску.

За її словами сьогодні відбудеться позачергове засідання комісії НАТО-Україна. За його підсумками, близько 17:00 за центрально-європейським часом (близько 18:00 за Києвом), виступить генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг.

Нагадавши, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". Сьогодні Держдума і Совфед Росії ратифікували "договори про дружбу" з ними.

Відзначити, США назвали визнання Росією "ЛДНР" неспровокованою атакою на суверенітет і територіальну цілісність України.

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НАТОУкраїнаЄнс Столтенберг