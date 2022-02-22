НАТО скликає позачергове засідання комісії НАТО-Україна

Північноатлантичний Альянс сьогодні скликає позачергове засідання комісії НАТО-Україна. За його підсумками виступить генсек блоку Єнс Столтенберг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт прессекретаря НАТО Оани Лунгеску.
За її словами сьогодні відбудеться позачергове засідання комісії НАТО-Україна. За його підсумками, близько 17:00 за центрально-європейським часом (близько 18:00 за Києвом), виступить генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг.
Нагадавши, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". Сьогодні Держдума і Совфед Росії ратифікували "договори про дружбу" з ними.
Відзначити, США назвали визнання Росією "ЛДНР" неспровокованою атакою на суверенітет і територіальну цілісність України.