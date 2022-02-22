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НАТО созывает внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина

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Брюссель, Вторник 22 февраля 2022 15:17
НАТО созывает внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина Фото: Североатлантический Альянс сегодня созывает внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Североатлантический Альянс сегодня созывает внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина. По его итогам выступит генсек блока Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

По ее словам, сегодня состоится внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина. По его итогам, около 17:00 по центрально-европейскому времени (около 18:00 по Киеву), выступит генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед России ратифицировали "договоры о дружбе" с ними.

Отметим, США назвали признание Россией "ЛДНР" неспровоцированной атакой на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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НАТО Украина Йенс Столтенберг
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