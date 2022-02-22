НАТО созывает внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина
Североатлантический Альянс сегодня созывает внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина. По его итогам выступит генсек блока Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.
По ее словам, сегодня состоится внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина. По его итогам, около 17:00 по центрально-европейскому времени (около 18:00 по Киеву), выступит генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед России ратифицировали "договоры о дружбе" с ними.
Отметим, США назвали признание Россией "ЛДНР" неспровоцированной атакой на суверенитет и территориальную целостность Украины.