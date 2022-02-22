ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО скликає позачергове засідання комісії НАТО-Україна

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 22 лютого 2022 15:17
НАТО скликає позачергове засідання комісії НАТО-Україна Фото: Північноатлантичний Альянс сьогодні скликає позачергове засідання комісії НАТО-Україна (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Північноатлантичний Альянс сьогодні скликає позачергове засідання комісії НАТО-Україна. За його підсумками виступить генсек блоку Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт прессекретаря НАТО Оани Лунгеску.

За її словами сьогодні відбудеться позачергове засідання комісії НАТО-Україна. За його підсумками, близько 17:00 за центрально-європейським часом (близько 18:00 за Києвом), виступить генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг.

Нагадавши, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". Сьогодні Держдума і Совфед Росії ратифікували "договори про дружбу" з ними.

Відзначити, США назвали визнання Росією "ЛДНР" неспровокованою атакою на суверенітет і територіальну цілісність України.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Україна Єнс Столтенберг
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі