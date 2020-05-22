НАТО созывает экстренное совещание из-за выхода США из Договора об открытом небе

Послы Североатлантического Альянса (НАТО) проведут экстренное совещание в связи с выходом США из Договора об открытом небе. Совещание запланировали на пятницу, 22 мая.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Straits Times.

Послы будут обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выводит Штаты из Договора об открытом небе с Россией, сообщил один из дипломатов агентству AFP.

Также собеседник агентства добавил, что на встрече, которая состоится в пятницу днем по бельгийскому времени, должны проанализировать последствия объявления Трампа.

Напомним, демократы в Конгресс США внесли резолюцию, которая запрещает президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу самостоятельно принимать решение о выходе Вашингтона из международных договоров.

Ранее сообщалось, что Белый дом уведомил международных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу. Такие намерения в администрации Трампа объяснили тем, что Россия нарушает пакт.