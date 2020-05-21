Трампу хотят запретить самостоятельно выходить из международных договоров

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Соответсвующую резолюцию зарегистрировали в Конгрессе США ведущие демократы

Ведущие демократы внесли в Конгресс США резолюцию, которая запрещает президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу самостоятельно принимать решение о выходе Вашингтона из международных договоров. Это произошло после информации о выходе из Договора об открытом небе.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Inside Defense.

Демократы утверждают, что Трамп нарушает закон. Авторами резолюции являются председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит и председатель подкомитета стратегических сил Джим Купер.

"Решение администрации Трампа выйти из договора является пощечиной для наших союзников в Европе, оставляет наших развернутыми силы в регионе в опасности, и является грубым нарушением закона... Это решение ослабляет наши интересы в области национальной безопасности, изолирует Соединенные Штаты, поскольку Договор будет действовать без нас", - говорится в заявлении.

Авторы резолюции также считают, что "Договор является полезным инструментом для привлечения России к ответственности".

Законодатели также заявили, что решение было принято "без каких-либо консультаций с Конгрессом". Они указали на положение в Законе об утверждении государственной обороны на 2020 финансовый год, требующее как минимум 120-дневного уведомления о выводе войск.

Демократы также сказали, что "многочисленные сообщения" от Комитета по вооруженным силам Палаты представителей и других председателей конгресса не получили ответа.

"Несмотря на риторику Министерства обороны о острой необходимости готовиться к "конкуренции великих держав", это решение, несомненно, приведет к полной противоположности и еще больше разрушит наши отношения с союзниками, необходимыми для противодействия российской агрессии в регионе", - сказали авторы резолюции.

Напомним, 21 марта президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из Договора по открытому небу. Ранее Белый дом уведомил союзников о таком решении.

Автор: Виталия Мазур