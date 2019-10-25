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В НАТО создали новое региональное командование спецопераций

Новости » Политика    25.10.2019 - 21:43
В НАТО создали новое региональное командование спецопераций
Иллюстративное фото (nato.int)

Новое командование создали Хорватия, Венгрия, Словакия и Словения

Хорватия, Словакия, Венгрия и Словения создали региональное командование специальных операций НАТО (R-SOCC). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт альянса.

Как сообщается, в пятницу, 25 октября, министры обороны четырех стран НАТО подписали меморандум о взаимопонимании относительно создания регионального командования специальных операций, который будет действовать под руководством Венгрии.

"Под руководством Венгрии эта команда повысит способность этих четырех стран (Хорватии, Словении, Словакии и Венгрии - ред.) эффективно использовать свои спецподразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование R-SOCC получит функциональные возможности в январе 2021 года. Ожидается, что полностью функционировать командование R-SOCC начнет до декабря 2024 года.

"Эта церемония подписания делает важный шаг к укреплению специальных сил в регионе и укреплению сотрудничества и взаимодействия в НАТО", - добавили в альянсе.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО не собирается исключать Турцию из альянса из-за военного вторжения на территорию северо-восточной Сирии. Генсек НАТО подчеркнул, что несмотря на недовольство некоторых стран-участников, вопрос об исключении Турции из альянса не рассматривается.

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