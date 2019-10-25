У НАТО створили нове регіональне командування спецоперацій

Ілюстративне фото (nato.int)

Нове командування створили Хорватія, Угорщина, Словаччина та Словенія

Хорватія, Словаччина, Угорщина та Словенія створили регіональне командування спеціальних операцій НАТО (R-SOCC). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт альянса.

Як повідомляється, у п'ятницю, 25 жовтня, міністри оборони чотирьох країн НАТО підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створеня регіонального командування спеціальних операцій, який діятиме під керівництвом Угорщини.

"Під керівництвом Угорщини ця команда підвищить здатність цих чотирьох країн (Хорватії, Словенії, Словаччини та Угорщини - ред.) ефективно використовувати свої спецпідрозділи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командування R-SOCC набуде функціональних можливостей у січні 2021 року. Очікується, що повністю функціонувати командування R-SOCC почне до грудня 2024 року.

"Ця церемонія підписання робить важливий крок до зміцнення спеціальних сил у регіоні та посилення співпраці та взаємодії в НАТО", - додали в альянсі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО не збирається виключати Туреччину з альянсу через військове вторгнення на територію північно-східної Сирії. Генсек НАТО наголосив, що попри невдоволення деяких країн-учасників, питання виключення Туреччини з альянсу не розглядається.