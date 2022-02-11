У НАТО погодили розміщення контингентів у Румунії, Болгарії, Словаччині
Фото: НАТО розмістить контингенти в Румунії, Болгарії, Словаччині (Getty Images)
НАТО розмістить багатонаціональні контингенти в Румунії, Словаччині та Болгарії. Міністри оборони повинні підтвердити рішення в ході зустрічі наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Süddeutsche Zeitung.
В НАТО погодились на пропозицію військових розмістити контингенти на сході Європи.
"Тридцять країн-членів на цьому тижні прийняли відповідну пропозицію військових в рамках письмового процесу прийняття рішень", - йдеться в повідомленні.
Міністри оборони повинні підтвердити рішення в ході зустрічі наступного тижня в середу, після чого буде зроблено офіційну заяву. План може бути реалізований вже цієї весни.
Серед країн, які виділять війська для контингентів, окремо відзначаються США і Франція.