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У НАТО узгодили пакет заходів зі стримування Росії в Чорному морі

Новини » Політика    04.04.2019 - 18:25
У НАТО узгодили пакет заходів зі стримування Росії в Чорному морі
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО буде активізуватися в таких напрямках як підготовка військово-морських сил і служби берегової охорони

В НАТО узгодили пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які походять від Росії в Чорноморському регіоні. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє прес-служба НАТО.

За його словами, підтримка НАТО буде активізуватися в таких напрямках як підготовка військово-морських сил і служби берегової охорони, заходи в порти і проведення навчань та обмін інформацією.

"Росія застосувала силу для того, щоб незаконно анексувати Крим в України і продовжує нарощування військової потужності по всьому регіону. Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків і кораблі , захоплені в минулому році поблизу Азовського моря. Ми обговорили, що ще можна зробити для зміцнення нашої безпеки в Чорномор'ї. Ми погодили пакет заходів щодо вдосконалення нашої ситуаційної обізнаності і по активізації нашої підтримки як Грузії, так і України", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, повідомлялося, що глави міністерств закордонних справ країн НАТО на саміті нато 3-4 квітня у Вашингтоні мають намір розглянути і схвалити пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які виходять від Росії в Чорноморському регіоні.

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