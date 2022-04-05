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НАТО собирает доказательства о военных преступлениях Путина, - представитель США в Альянсе

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО собирает доказательства военных преступлений президент Российской Федерации Владимира Путина. Главу Кремля и его команду планируют привлечь к ответственности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы должны собрать необходимую информацию, чтобы привлечь Путина и его команду в Москве к ответственности, и вы можете сделать это несколькими путями, конечно, есть путь МКС. Есть вариант Организации Объединенных Наций. Есть несколько способов сделать это", - заявила представитель США при НАТО Джулианна Смит.

По словам Смит, сегодня НАТО полагается на рассказы украинских граждан из первых рук.

"Мы видим, что некоторые международные организации, НПО также начинают собирать информацию. Мы снова смотрим на эти ужасные кадры из Бучи, но, возможно, и из других мест", - добавила она.

Смит отметила, что НАТО уверено в том, что сможет собрать необходимые доказательства для привлечения Путина к ответственности.

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