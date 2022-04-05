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НАТО збирає докази про військові злочини Путіна, - представник США в Альянсі

Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

НАТО збирає докази військових злочинів президент Російської Федерації Володимира Путіна. Голову Кремля та його команду планують притягнути до відповідальності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми маємо зібрати необхідну інформацію, щоб притягнути Путіна та його команду в Москві до відповідальності, і ви можете зробити це декількома шляхами, звичайно, є шлях МКС. Є варіант Організації Об'єднаних Націй. Є кілька способів зробити це", - заявила представник США при НАТО Джуліанна Сміт.

За словами Сміт, сьогодні НАТО покладається на розповіді українських громадян із перших рук.

"Ми бачимо, що деякі міжнародні організації, НУО також починають збирати інформацію. Ми знову дивимося на ці жахливі кадри з Бучі, але, можливо, і з інших місць", - додала вона.

Сміт зауважила, що НАТО впевнене у тому, що зможе зібрати необхідні докази для притягнення Путіна до відповідальності.

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