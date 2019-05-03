У НАТО змінився верховний головнокомандувач силами в Європі

Фото: Тод Уолтерс (nato.int)

Новим головнокомандувачем став генерал ВПС США Тод Уолтерс

У Північно-атлантичному альянсі (НАТО) змінився верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОЗС) в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Альянсу.

Як повідомляється, у п'ятницю, 3 травня, у штабі головного командування Об'єднаними збройними силами НАТО в бельгійському Монсе відбулася церемонія передачі повноважень верховного головнокомандувача ОЗС в Європі.

Так, новим головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі став генерал Військово-повітряних сил США Тод Уолтерс, який до цього був головнокомандувачем ВПС в Європі та Африці. Уолтерс змінив на цьому пості Кертіса Скапаротті.

Нагадаємо, раніше в Естонії почалися військові навчання "Весняний шторм" за участю військових підрозділів НАТО. Участь у військових навчаннях "Весняний шторм" візьмуть також і українські військові. До 17 травня військовослужбовці будуть перевіряти співпрацю різних підрозділів, а також співпрацю на рівні підготовки до спецзавдань.

Як писало РБК-Україна, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що країни-члени НАТО збільшують власні внески до низки Трастових Фондів задля підтримки України.