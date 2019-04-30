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В Эстонии начались военные учения "Весенний шторм"

Новости » Общество    30.04.2019 - 12:16
В Эстонии начались военные учения "Весенний шторм"
Иллюстративное фото (flickr com nato 2.)

В военных учениях примут участие 10 тыс. военных

В Эстонии начались военные учения  "Весенний шторм" с участием военных единиц НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Учения "Весенний шторм" - это, прежде всего, военные учения эстонских оборонных сил и военных единиц из тринадцати стран НАТО и Грузии, страны, которая тесно сотрудничает с Североатлантическим альянсом. До 17 мая военнослужащие проверять сотрудничество различных подразделений, а также сотрудничество на уровне подготовки к спецзаданий.

Ключевой элемент военных  учений - это обучение эстонской Первой воздушно-десантной бригады. Эта бригада входит в состав Балтийского батальона, которая является элементом Сил быстрого реагирования НАТО.

В военных учениях будут использовать боевые самолеты, в частности, истребители Eurofighter, польские Su-22 и американские Apache и Wildcat. Военные учения продлятся три недели. В них примут участие 10 тысяч военных.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания направила в Эстонию пять военных вертолетов Apache в качестве сдерживающего фактора из-за угрозы от Российской Федерации. Министр обороны страны Гэвин Уильямсон отметил необходимость размещения вертолетов в Эстонии.

Напомним, 20 февраля глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заявил, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне

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