НАТО скоро направит России письменные предложения по безопасности, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс скоро направит России письменные предложения по гарантиям безопасности. Документ отразит готовность блока к продолжению переговоров по сути проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга в ходе дискуссии "Новый мировой (без) порядок".

"Мы (НАТО - ред.) скоро направим России наши предложения в письменном виде. Они знают об этом", - сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что предложения НАТО подтвердят готовность к продолжению переговоров по сути проблем с безопасностью. По его словам, обсуждение с Россией будет затрагивать военную активность, размещение ракет и ряд других вопросов.

При этом Столтенберг считает, что пока рано говорить о том, получится ли НАТО договориться с Россией по так называемым "гарантиям безопасности".