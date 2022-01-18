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НАТО скоро направить Росії письмові пропозиції щодо безпеки, - Столтенберг

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Брюссель, Вівторок 18 січня 2022 18:10
НАТО скоро направить Росії письмові пропозиції щодо безпеки, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс скоро направить Росії письмові пропозиції щодо гарантій безпеки. Документ покаже готовність блоку до продовження переговорів по суті проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга в ході дискусії "Новий світовий (без) порядок".

"Ми (НАТО - ред.) скоро направимо Росії наші пропозиції в письмовому вигляді. Вони знають про це", - сказав Столтенберг.

Генсек підкреслив, що пропозиції НАТО підтвердять готовність до продовження переговорів по суті проблем з безпекою. За його словами, обговорення з Росією буде зачіпати військову активність, розміщення ракет і ряд інших питань.

При цьому Столтенберг вважає, що поки рано говорити про те, чи вийде НАТО домовитися з Росією щодо так званих "гарантій безпеки".

Нагадаємо, 10, 12 і 13 січня пройшов перший раунд переговорів Росії з США, НАТО і ОБСЄ щодо "гарантій безпеки". РБК-Україна розкрило всі подробиці останніх зустрічей з цього питання.

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