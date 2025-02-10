У НАТО сказали, чим особливо цінні передані Україні F-16

Поставка F-16 Україні

У 2023-му Британія та Нідерланди заявили про готовність Сполучених Штатів Америки (США) підтримати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Пізніше Вашингтон заявив, що готовий також підтримати передачу Києву літаків, якщо винищувачі не застосовуватимуться для ударів по території Росії.

Вже у серпні 2024-го стало офіційно відомо, що Сили оборони отримали перші F-16 від Нідерландів й Данії. Тим часом Бельгія планує передати 30 винищувачів до кінця 2028 року.

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