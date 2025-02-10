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В НАТО сказали, чем особенно ценны переданные Украине F-16

Фото: Джузеппе Каво Драгоне, глава Военного комитета НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Самолеты F-16, которые вошли в состав Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), усилили способность страны противостоять воздушным ракетным и дроновым атакам Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне в интервью ArmyInform.

"Самолеты F-16, которые вошли в состав Воздушных Сил ВС Украины, усилили способность противостоять российским воздушным угрозам, перехватывать вражеские самолеты и наносить эффективные удары по военным целям", - заявил Драгоне.

Он отметил, что истребители особенно ценны в противодействии ракетным ударам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). В то же время их влияние на ситуацию на фронте зависит от:

  • достаточной подготовки пилотов;
  • возможностей технического обслуживания;
  • непрерывного снабжения вооружений;
  • запасных частей.

НАТО, в свою очередь, способствует тренировке украинских пилотов, а также технического персонала. В том числе и логистической поддержке, чтобы обеспечивать максимальную эффективность F-16.

 

Поставка F-16 Украине

В 2023-м Британия и Нидерланды заявили о готовности Соединенных Штатов Америки (США) поддержать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Позже Вашингтон заявил, что готов также поддержать передачу Киеву самолетов, если истребители не будут применяться для ударов по территории России.

Уже в августе 2024-го стало официально известно, что Силы обороны получили первые F-16 от Нидерландов и Дании. Между тем Бельгия планирует передать 30 истребителей до конца 2028 года.

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F-16Война в Украине