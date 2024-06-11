НАТО щороку допомагає Україні на 40 млрд доларів і має робити це далі, - Столтенберг

Столтенберг наголосив, що на саміті НАТО він очікує, що члени Альянсу ухвалять рішення щодо подальшого посилення стримування й оборони щодо російської агресії в Україні.

"НАТО в координації тренувань і допомоги Україні, а також візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов'язання", - заявив генсек.

Столтенберг нагадав, що від початку повномасштабної російської агресії НАТО надає Україні фінансову підтримку.

"З часу повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році члени Альянсу надають Україні військову підтримку на суму близько 40 мільярдів євро щороку. Ми повинні підтримувати цей рівень підтримки стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив він.

Він також наголосив, що надійна та довгострокова підтримка дає російському диктатору Володимиру Путіну читкий сигнал, що він не може нас перечекати.