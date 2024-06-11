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НАТО щороку допомагає Україні на 40 млрд доларів і має робити це далі, - Столтенберг

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Північноатлантичний альянс від початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні. І цю підтримку треба зберігати й надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Столтенберг наголосив, що на саміті НАТО він очікує, що члени Альянсу ухвалять рішення щодо подальшого посилення стримування й оборони щодо російської агресії в Україні.

"НАТО в координації тренувань і допомоги Україні, а також візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов'язання", - заявив генсек.

Столтенберг нагадав, що від початку повномасштабної російської агресії НАТО надає Україні фінансову підтримку.

"З часу повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році члени Альянсу надають Україні військову підтримку на суму близько 40 мільярдів євро щороку. Ми повинні підтримувати цей рівень підтримки стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив він.

Він також наголосив, що надійна та довгострокова підтримка дає російському диктатору Володимиру Путіну читкий сигнал, що він не може нас перечекати.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО збирався просити союзників щорічно виділяти близько 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні.

Ми також повідомляли, що сьогодні Столтенберг назвав завдання саміту НАТО.

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