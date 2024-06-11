ua en ru
Вт, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Допомога Україні й не тільки. Столтенберг назвав завдання саміту НАТО

Вівторок 11 червня 2024 16:20
UA EN RU
Допомога Україні й не тільки. Столтенберг назвав завдання саміту НАТО Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час саміту НАТО у Вашингтоні лідери країн мають погодити посилення ролі Альянсу у наданні підтримки Україні. Також обговорять виклики для безпеки з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

"Ми маємо ухвалити важливі рішення щодо стримування та оборони в контексті підтримки України, а також як зміцнити співпрацю з нашими індо-тихоокеанськими партнерами, щоб відповісти на виклики для нашої безпеки від Китаю", - заявив генеральний секретар НАТО.

Водночас він зауважив, що найбільш невідкладним завданням є надання допомоги Україні стільки, скільки це буде необхідним. Він висловив сподівання, що члени НАТО погодяться, щоб політично-військовий блок почав відігравати ключову роль у надані підтримки та навчанні українських бійців. Зокрема погодяться на довгострокові фінансові зобов'язання перед Києвом.

"Члени НАТО вже надають 99% військової підтримки Україні, і тому, я вважаю, є сенс, щоб НАТО відігравав сильнішу координаційну роль. Крім того, щоб запобігти прогалинам і затримкам, які спостерігалися взимку", - наголосив він.

Саміт НАТО

Засідання пройде з 9 по 11 липня у Вашингтоні. Як розповідав голова Військового комітету НАТО адмірала Роб Бауер, лідери країн-членів НАТО порушать низку питань щодо України, зокрема щодо:

  • "місії" щодо наближення країни до членства в військово-політичному блоці;
  • регулярного фінансування допомоги України;
  • створення аналітичного в тренувального центру на території Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єнс Столтенберг НАТО
NEWS
Легендарний "Борсук". Що відомо про командувача Сил безпілотних систем Сухаревського
Легендарний "Борсук". Що відомо про командувача Сил безпілотних систем Сухаревського
DAILY
"За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні