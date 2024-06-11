НАТО ежегодно помогает Украине на 40 млрд долларов и должно делать это дальше, - Столтенберг

Столтенберг подчеркнул, что на саммите НАТО он ожидает, что члены Альянса примут решение о дальнейшем усилении сдерживания и обороны в отношении российской агрессии в Украине.

"НАТО в координации тренировок и помощи Украине, а также возьмут на себя долгосрочные финансовые обязательства", - заявил генсек.

Столтенберг напомнил, что с начала полномасштабной российской агрессии НАТО оказывает Украине финансовую поддержку.

"Со времени полномасштабного вторжения России в 2022 году члены Альянса предоставляют Украине военную поддержку на сумму около 40 миллиардов евро ежегодно. Мы должны поддерживать этот уровень поддержки столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

Он также отметил, что надежная и долгосрочная поддержка дает российскому диктатору Владимиру Путину четкий сигнал, что он не может нас переждать.